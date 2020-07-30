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Son dakika… Meteoroloji saat vererek birçok ili uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini belirtti. Uyarıların başlangıç periyodunun 30 Temmuz saat 18:00, bitiş periyodunun ise 31 Temmuz saat 18:00 olduğu belirtildi.

19:21 -
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Son dakika… Meteoroloji saat vererek birçok ili uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Artvin Giresun Meteoroloji Ordu Rize Samsun TRABZON
Son güncelleme: 19:45 30.07.2020
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