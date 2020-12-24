Meteoroloji’den Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada yarın öğleden sonra rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde güney, güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji fırtına nedeniyle meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. (DHA)