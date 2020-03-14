Meteorolojiden sel uyarısı: Kuvvetli yağışlar, eriyen karlarla birleşiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının ülkemizin güney kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağını, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını duyurdu. Yağışların Hakkari çevreleri ile Van’ın güneyi ve Şırnak’ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR ERİMELERİYLE SEL TEHLİKESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Halen yer yer yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi, beklenen kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yağmur ve yüksek rakımlarda karla karışık yağmurla birlikte kar erimeleri de görüleceğinden meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.