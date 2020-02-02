Meteoroloji’den son hava durumu raporu: Hava sıcaklıkları artacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
BAYBURT °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu