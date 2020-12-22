Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı: 11 ilde sarı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin yağış uyarılarında ise şöyle denildi:

* Güneydoğu kesimlerde (Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçeleri) görülecek yer yer kuvvetli yağışların, 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun ve Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin çevreleri) görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden (22.12.2020 22:00) itibaren kıyılarda yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; 400 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, tipi şeklinde kar yağışı, yerel kar peletleri şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre ise yarın için 11 ilde sarı alarm verildi. Alarm verilen illerin Artvin, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Van, Şırnak, Bitlis, Giresun, Rize, Trabzon ve Batman olduğu belirtildi.

SARI UYARI NEDİR?

Meteoroloji tarafından sarı uyarı için yapılan açıklamada “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” denilmişti.