Metoroloji’den kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Türkiye’nin batı şehirleri için yağmur ve kuvvetli rüzgar, doğudaki şehirlerimizin yüksek bölgeleri için ise kar yağışı uyarısı geldi. Özellikle Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

DOĞUDA KAR BATIDA YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale ile Balıkesir'in batı, Antalya ve Burdur'un doğu, Isparta’nın güney ilçelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege'de yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre yağışlar hafta ortasına kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Doğu şehirlerimizde kar görülen bölgeler ise ilerleyen günlerde artacak. Haftanın son günlerine doğru yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.