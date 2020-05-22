MHP-DEVA kavgası büyüyor! Çok sert sözler…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan arasındaki polemik büyüyor.

Babacan, Bahçeli’nin; İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ni FETÖ organizasyonu olarak tanımlaması sonrası “Laf üretiyorlar, iş üretsinler. Üçlü koalisyon dönemlerinde ne yapmışlar” demişti. Bu sözlerin ardından Bahçeli’nin kurmaylarının sert açıklamalarına maruz kalan DEVA Partisi bir açıklama yaptı:

2001’DEKİ GİBİ YİNE İKTİDAR ORTAĞI

* Genel Başkanımız Ali Babacan, Bahçeli'nin iktidar ortağı olduğu üçlü koalisyon döneminde yaşanan ve yakın tarihimizin en büyük ekonomik krizi olan 2001 krizini hatırlatmıştır. (…) Bugün ise ülkemiz yeniden derin bir ekonomik krizin içerisindedir ve 2001 krizinde iktidar ortağı olan Bahçeli, bugün yine iktidar ortağıdır.

HAKARET VE İFTİRALARDAN İBARET

* Bu tarihsel gerçeklik perspektifinde bugüne dair yapılmış bir yoruma karşılık olarak Bahçeli'nin genel başkan yardımcıları tarafından yapılan açıklamalar ise hakaret ve iftiralardan ibarettir.

BAHÇELİ’NİN YARDIMCISI NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Ali Babacan’a şu sözlerle yüklenmişti:

20 YIL ÖNCESİNİN HESABINI SORUYOR

* Türkiye’de meşru iktidarı devirmeye dönük ‘iyi’, ‘gelecek’ ve ‘deva’ rumuzlu Pensilvanya ve okyanus ötesi projelerinin bir parçası olan Ali Babacan, tezgahını ortaya çıkaran Bahçeli’den 20 yıl öncesinin ve 57. Hükümet döneminin ekonomi politikalarının hesabını sormaya kalkmıştır.

ERKEN HAVLU ATMA

* Babacan'ın sahip olduğu nimetleri inkar eden hayırsız evlat gibi hareket ederek popülizme yeltenmesi, erken havlu atmadır. Siyaset ringine bizzat çıkıp herkese meydan okumak, müsabaka başlayınca hep belden aşağıya yumruk atıp faul sayılan bölgelere çalışmak, acemi boksörlerin işidir.