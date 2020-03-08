MHP’li başkan AKP’yi bombaladı… Havaalanı çatlağı

MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili önceki gün basın mensupları ile bir araya geldi. AKP'nin Karabük il başkanı İsmail Altınöz'den dert yanan Vergili, AKP'li başkanın İyi Partililer ile ittifak halinde olduğunu söyledi.

Havaalanı kararında bilimsel verilerin hiçe sayıldığını söyleyen Rafet Vergili şöyle konuştu:

* 11 yıllık çalışma hayatımızın içerisinde bir uyum içerisinde çalışmaya gayret ettik ama son dönemdeki çalışmalarımızda genelde meclislerimizde siyasi görüşlerin, siyasi düşüncelerin ön planda olduğu Karabük menfaatine çalışmaların yapılmadığı tarafımdan gözlenmekte ve bu da bana büyük üzüntü vermektedir.

* Dünkü meclis toplantımızda yine Karabük'te yapılacak olan bir eğitim pistiyle ilgili bir oylamada iyi bir ittifakla karşılaştık. Daha önce Safranbolu tarafına yapacağımız yatırımda Safranboluspor Vadisi ile ilgili yatırımın reddedilmesinde yine İYİ Parti İl Başkanı Kenan Karabacak ve AK Parti'nin ittifak içerisinde çalıştığı da gözlenmekte.

* Dün ne kadar bilimsel verileri de ortaya koysak olay hiç incelenmeden alınmış grup kararlarıyla havaalanı oy çokluğuyla onaylanmıştır..

ORMANA HAVAALANI PLANI

Karabük'e yapılması planlanan havaalanının büyük bir bölümünün ormanlık alan içerisinde olduğunu belirten ve gerek olmadığını söyleyen Vergili “Burası bir eğitim pisti olacak, uçak ambulanslar inebilecek, yangın uçakları inebilecek ki zaten bunlara gerek yok. Bu tip yerlerden Ankara'ya taşınacak hastalar için uçak ambulanslar ve yangın uçaklarının uçurulabileceği alan olmadığı için helikopterler kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTENİN PİSTİ YOK

AKP İl Başkanlığı tarafından resmi programlara davet edilmediğini ve Karabük Belediyesi'nin dışlandığını ifade eden Vergili, “Karabük sahipsiz değil, ben de Karabük'ü sahipsiz bırakacak değilim. Bundan sonra siyasiler kendine çok dikkat edecek” dedi.

Karabük Üniversitesi'nde eğitim pisti olmamasına rağmen üniversitenin havacılık bölümünün nasıl mezun verdiğine anlam veremediğini ifade eden Vergili, Karabük'e 200 milyon liranın üzerinde bir maliyetle havaalanı yapılmak istendiğini bu rakamın üniversiteye harcanması gerektiğini söyledi.

“YAPTIRIM UYGULAYACAĞIM”

Kamunun 1 lira parasını harcatmamak için ne gerekiyorsa o gayreti sarf edeceğim diyen Vergili sadece özel uçaklara hizmet verecek bir pistin Karabük'e hiçbir fayda sağlamayacağını söyleyerek şöyle devam etti:

* Bu kaynakların aktarılmaması için ne gerekiyorsa yapacağım ve bu taahhüdü veren kişinin de böyle bir havaalanı yapmak için Karabük'e bu taahhüdü veren kişinin bunu yapması için her türlü baskıyı uygulayacağım.

* Karabük Belediyesi olarak işin önünü tamamen açıyoruz ama böyle bir taahhüt verip böyle bir yola çıkan ve bunu siyaset malzemesi yapan, politika malzemesi yapan kişilerle ilgili de her türlü yaptırımı uygulayacağım.

UYUMSUZLUK ELEŞTİRİSİ

“Biz bugüne kadar büyük bir uyum içinde çalıştık. Bundan önceki Ak Partili arkadaşlarımızla, Doğru Yol Partili arkadaşlarımızla çalıştık ama bu kadar tutarsız bir meclisle Karabük Belediyesi olarak iş yapmadık” diyen Vergili konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Karabük Belediyesi bizim işlerimizi engelleyebilir mi? Karabük Belediyesi benim yapacağım hiçbir işi engelleyemez bana meclis iş yaptırmadı diye de Karabüklülere hiçbir zaman bahane ve gerekçe olamaz. Söylemiş olduğum sözlerin hepsi tek tek yerine gelecektir.

* Ama bunların bu şekildeki tavırları, düşünceleri Karabük'ün gelişiminde çok büyük etken olur, Karabük'ü biraz daha önceki yapmış oldukları yanlış kararlar gibi Karabük'ü biraz daha geriye götürürler.

AKP’YE: TAHAMMÜL EDEMEMEKTE

Yapılan çalışmaları anlatan ve AKP’yi eleştiren Vergili şöyle devam etti:

* İmam Hatip Lisesi'yle ilgili çözemeyecekleri bir imar problemleri vardı, belediyemiz çalıştı bütün problemlerini çözdü, lisenin yapımını gerçekleştirdi. Emekli evlerinin arazi temini ve kamulaştırma işlerini Karabük Belediyesi halletti.

* Daha çok fazla müşterek çalışmalarımız söz konusudur ama nedense burada iktidar partisi dönem dönem yaptığımız işleri ve kurumlarla olan ilişkilerimizi kabul edememekte ve tahammül edememekte, buradan Karabük Belediyesi'nin başarısızlığını kendilerinin ileride siyasi başarıları gibi görmekteler.

* Ama ileride kendileri de görecekler bu şekildeki tavır ve düşünceleriyle her dönemde hüsrana uğrayacaklar çünkü Karabük eski Karabük değil, Karabük değişti.

VALİYİ DE UYARDI

Karabük Valisi programlarını daha düzgün yapacak ve iştişare içinde yapacak diyen Vergili sözlerini şöyle bitirdi:

* Karabük sahipsiz değil. Hepsine tek tek söylüyorum bakın ‘Demir-Çelik’tekileri uyarıyorum. Ve de Valilik ile ilgili, Vali bey de programlarını daha düzgün, ve istişare içinde yapacak.

* Benim kimseye bağımlı bir tarafım yok kardeşim. Yarın sabah ceketimi alır giderim. Valilik 3 Nisan'da bir program yapıyor. Ben siyasi bir kimliği olan ama belediyede kimseyi birbirinden ayırmayan bir kurumum.

* Benim Memur-Sen'in olduğu bir programda ne işim var. Benim de Kamu-Sen'im var. 3 Nisan programı valinin açıklamış olduğu. Demek ki Karabük kurumları içerisinde artık koordinasyon kalmamış.