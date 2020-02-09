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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hazırız, yarını bekleyin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan merak uyandıran tweet... Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Selçuk, "Eğitimde fırsat adaleti için hazırız, yarını bekleyin" dedi.

14:41 -
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hazırız, yarını bekleyin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi twitter’dan açıklama yaptı. Çabalarının, hiçbir çocuğun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

EĞİTİMDE FIRSAT ADALETİ

“Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkânlara sahip olabildiği; adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. ‘Eğitimde Fırsat Adaleti’. Hizamızı bu üç kelimeden aldık ve bu kavramı çalışmalarımızın merkezine koyduk. Köydeki öğrenciyle şehirdeki öğrencinin, taşrada eğitim alanla merkezde eğitim alanın benzer eğitim imkânlarına sahip olabilmesi için çalıştık. Hazırız, yarını bekleyin.” (DHA)

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