Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çocuklara özel yıkanabilir maske!

Türkiye’de çeşitli illerdeki 24 Olgunlaşma Enstitüsü’nde çocuklar için özel üretilen maskeler, kullanıma hazır hale getirildi.

Özel tasarıma sahip maskeler, bugünden itibaren Olgunlaşma Enstitüsü’nün internet sitesinde ve PTT AVM’de satışa sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, corona virüsü salgın sürecinde sağlık ve emniyet personeli için 15 Mart’tan bu güne kadar 24 milyon cerrahi maske ürettiklerini söyledi.

Büyük, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, Türkiye’deki 24 Olgunlaşma Enstitüsü’nden bu kez çocuklar için özel tasarlanmış maske üretilmesini istemesi üzerine çalışmalara başlandığını belirterek, “Arkadaşlarımızla görüştük ve tüm Olgunlaşma Enstitülerimizden bize çocuk maskesi tasarımları geldi. Buna niye ihtiyaç duyduk, maske artık yaşamımızın bir parçası haline geldi” dedi.

“YIKANABİLEN MASKELER”

Büyük, çocukların da büyükler gibi maske takma konusunda dayanıklı olmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Bu yüzden onların severek, isteyerek takabilecekleri, yıkanabilme özelliği olan maskeleri tasarladık.

* Bu bakımdan enstitülerimiz çocuklarımızın cinsiyet, yaş ve gözlük kullanma durumlarına göre maskeler tasarladı.

* Artık bugünden itibaren Olgunlaşma Enstitüsü'nün internet sitesinde ve PTT AVM'de vatandaşlarımız bu maskelere ulaşma imkanı elde edebilecek.

“YURT DIŞINDAN DA TALEPLER GELDİ”

Çocuklara özel üretilen maskeler için yoğun talep oluştuğuna dikkat çeken Büyük, “Olgunlaşma Enstitülüleri’nin bulunduğu illerdeki müdürlerimiz bize yoğun bir talep geldiğini söylediler. Hatta yurt dışından da talepler geldi. Okul öncesi çocuklarımızdan 12 yaşına kadar olan çocuklarımız için bu maskeleri üretiyoruz” ifadesini kullandı.

BAKAN SELÇUK PAYLAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından çocuklara özel maske üretimi ile ilgili fotoğraflı mesaj paylaştı.

Selçuk “Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı. Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin ‘http://epttavm.com' mağazalarında. Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar” ifadelerine yer verdi.

Fotoğrafta ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olgunlaşma enstitülerinde çocukların yaş, cinsiyet ve gözlük kullanımını da dikkate alarak üretilen özel maskelerin görüntüleri yer aldı. (DHA)

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