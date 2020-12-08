Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Çılgın Sayısal Loto'da altı rakamı doğru tahmin eden çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe kaldı. Belirlenen altı rakam arasından beş doğru tahminde bulunan 3 kişi ise toplam 115 bin 473 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto’nun 7 Aralık tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde: “21-39-57-58-74-81-Joker 63”





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.