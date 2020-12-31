Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişi için geri sayım: Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Milli Piyango çekilişi ile yeni yıla zengin olarak girme hayali kuran vatandaşlar yılbaşı çekilişi saat kaçta çekilecek merak ediyor. Milli Piyango’nun bu yıl büyük ikramiye olarak 100 milyon lira vereceğini açıklamasının rağmen bilet satışları ve heyecanı geçmiş senelere göre daha sönük geçti.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00'da yapılacak. Çekiliş Kanal D ve Teve 2 kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı çekilişinde geri sayım başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olarak, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 563 MİLYON 400 BİN TL

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com’da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı belirtildi.