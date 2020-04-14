Minibüsten indikten sonra dehşeti yaşadılar

Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 60 ABK 349 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi Buğday Pazarı mevkisinde minibüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan N.Ö. (33) ve Y.Ö.'ye (30) çarptı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kazada yaralanan iki kişi, 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Niksar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Y.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, N.Ö.'nün ise durumunun ciddi olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İKİ BAYAN YERDE YATIYORDU

Öte yandan kazada yaralananlara müdahale eden Oğuzhan Yeliz adlı esnaf, “Dükkanda malzemeleri dizerken bir anda bir ses duyduk, ondan dolayı bizde hemen çıktık dışarı baktık iki tane bayan yerde yatıyordu. Yaralanmışlar araba vurmuştu, bizde apar topar koşarak yaralıların yanına gittik yardım etmek için. Ambulans falan geldi, sağlıkçılar geldi olay bu şekilde oldu” dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA