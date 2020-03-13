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Miraç Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ve 2020 kandil tarihleri…

İslam aleminin en önemli zamanları olan üç aylar geçtiğimiz günlerde başladı. Üç aylar içinde Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin yanı sıra Kadir gecesi de bulunuyor. Recep ayı içinde idrak edilen Regaip Kandili’ni kutladık. Şimdi ise Miraç Kandili bekleniyor...

11:34 -
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Miraç Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimi ve 2020 kandil tarihleri…

İslam alemi için mübarek olan 3 aylar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde 2020'nin ilk kandili olan Reagip kandilini idrak ettik. Müminler şimdi Miraç kandilini ve Ramazan ayını beklemeye başladı. Peki Miraç kandili ne zaman idrak edilecek?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili bu sene 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Bu sene kutlanacak kandillerin tarihleri haberimizin devamında…

2020 kandil tarihleri: Miraç Kandili ne zaman?

BERAT KANDİLİ VE KADİR GECESİ NE ZAMAN?

21 Mart’ta Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart’ta başlayacak ve 7 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek.

On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan’da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.

DİNİ GÜNLER LİSTESİ

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