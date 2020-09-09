MİT şehidini ifşa davasında karar çıktı

MİT şehidinin görüntülerini ifşa ettikleri gerekçesiyle gazetecilerin yargılandığı davada karar çıktı.

MİT kanununa muhalefet suçundan Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç 3 yıl 9 ay, Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Ferhat Çelik ve Aydın Keser ile Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’e aynı suçtan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Barış Terkoğlu ve Eren Ekici beraat ederken Erk Acarer’in dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Mahkeme tutuklu sanıklar Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verdi.

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