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MİT şehidini ifşa davasında karar çıktı

MİT şehidinin cenaze törenine ilişkin görüntülü haberi yayınladıkları için yargılanan OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, sitenin Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile gazeteciler Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in de aralarında bulunduğu sekiz kişi hakkında karar verildi.

Can ÖZÇELİK
19:14 -
Haberler Gündem
MİT şehidini ifşa davasında karar çıktı

MİT şehidinin görüntülerini ifşa ettikleri gerekçesiyle gazetecilerin yargılandığı davada karar çıktı.

MİT kanununa muhalefet suçundan Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç 3 yıl 9 ay, Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Ferhat Çelik ve Aydın Keser ile Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’e aynı suçtan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Barış Terkoğlu ve Eren Ekici beraat ederken Erk Acarer’in dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Mahkeme tutuklu sanıklar Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verdi.

AYRINTILAR GELİYOR…

aydın Haber
Son güncelleme: 19:34 09.09.2020
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