Özgürlüklerine kavuşan gazetecilerden ilk açıklama!

Tahliye kararının ardından Silivri Cezaevi’nden çıkan gazetecileri çok sayıda kişi karşıladı. Sevdikleri ve yakınlarıyla hasret gideren gazeteciler daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Odatv Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, “Bu davada suç yoktu, suçlu yoktu. Bütün gazetecilik yaşamımızı cezalandırma amacı vardı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın gazeteciliğe, aynen bıraktığımız gibi adil bir gelecek için yazmaya devam edeceğiz” dedi.

“GAZETECİLİK ASLA SUÇ DEĞİLDİR”

Sevdiklerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ise şunları söyledi:

* Öncelikle tabii ki mutluyuz. Sevdiklerimi kavuştuğum için aynı zamanda kızım ve oğlum da bekliyor. Zaten en büyük özlem sevdiklerimize oluyor, çocuklarımıza oluyor.

* Biz gazeteciyiz. Gazetecilik asla suç değil. Kalemi namusu bilip de mücadele eden insanların var olduğun bildikçe gazetecilik hep var olacak. Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.

* İçerideyken aramızda birer koğuş mesafe vardı. O mesafelerle ilgili de aramızda kendimiz de konuştuk. Şimdi üçümüzün yan yana olması, eski dönemlerdeki gibi bir arada olmamız tabiî ki sevindirici.

* Halen de ben işin açıkçası inanamıyorum üçümüzün bir arada olduğuna onun için oradan koşarak geldim arkadaşlarımın yanına. Çünkü ne yaparsanız yapın özlem gideremiyorsunuz. Bir şeyiniz eksik kalıyor. Bu süreç daha devam edecek.

“KORKMADAN CESARET İÇİNDE DEVAM EDECEĞİM”

Karardan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Hülya Kılınç ise “İçeride biraz zorlu bir süreç vardı ama bunu atlatabileceğimi hep düşünüyordum. Böyle bir kararın çıkmasından da oldukça mutluyum. Bundan sonraki süreçte de gazeteciliğime devam edeceğim. Korkmadan cesaret içerisinde aynı şekilde devam edeceğim” dedi.

İYİ PARTİLİ KAVUNCU DA KARŞILIYANLAR ARASINDAYDI

Öte yandan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, tahliye edilen gazetecileri karşılamak üzere Silivri Cezaevi’ne geldi. Kavuncu gazetecilere sarılarak kısa süreli sohbet etti.