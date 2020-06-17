MSB böyle duyurdu: Yerle bir edildi!

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Pençe-Kaplan Operasyon’unda son durumu paylaştı.

MSB’den yapılan açıklamada “Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti” denildi.

PENÇE-KAPLAN OPERASYONU

Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Pençe-Kaplan Operasyonu başlatılmıştı. Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Haftanin'de teröristlerin inlerine dün gece girmeye başlamıştı.

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