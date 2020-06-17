Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

MSB böyle duyurdu: Yerle bir edildi!

Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe-Kaplan Operasyonu' kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerinin tam isabetli atışlarla yerle bir edildiğini paylaştığı video ile birlikte duyurdu.

15:04 -
Haberler Gündem

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından Pençe-Kaplan Operasyon’unda son durumu paylaştı.

MSB’den yapılan açıklamada “Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti” denildi.

PENÇE-KAPLAN OPERASYONU

Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutların ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Pençe-Kaplan Operasyonu başlatılmıştı. Pençe-Kartal Operasyonu'nun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri Haftanin'de teröristlerin inlerine dün gece girmeye başlamıştı.

İLGİLİ HABERBakan Akar operasyondaki komandolara seslendi: Sizlerle gurur duyuyor, övünüyoruzBakan Akar operasyondaki komandolara seslendi: Sizlerle gurur duyuyor, övünüyoruz

 

İLGİLİ HABERPençe Kaplan sürüyor! MSB: Kahraman komandolarımız Haftanin'dePençe Kaplan sürüyor! MSB: Kahraman komandolarımız Haftanin'de
Son güncelleme: 15:13 17.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more