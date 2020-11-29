MSB duyurdu: Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Binbaşı Pınar Kara, basın bilgilendirme toplantısında iç ve dış güvenlik meseleleriyle ilgili bilgileri paylaştı.

AZERBAYCAN ORDUSUNUN İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGERE GİRİŞİ SÜRÜYOR

Türk-Rus ortak merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin devam edildiğini belirten Kara, “Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen 7 Rayonunun işgalden kurtarılması kapsamında; Azerbaycan tarafından 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında icra ettiği harekât ile; Cebrayil, Fuzuli, Zengilan ve Kubadlı Rayonları kurtarılmış, 10 Kasım'dan itibaren geçerli olan ateşkes sonrası ise, Ağdam Rayonu 20 Kasım'dan itibaren teslim alınmıştır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kelbecer Rayonu'ndaki konuşlanma, mayın ve engel temizliği faaliyetleri 25 Kasım'dan itibaren devam etmektedir. Laçin Rayonu ise 01 Aralık'ta teslim alınacaktır.” dedi.

“LİBYA ORDUSUNUN EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİLİYOR”

Libya konusunun da değerlendirildiği açıklamada Kara, Türkiye’nin Libya'da, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükûmet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzalanan ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak, Millî Mutabakat Hükümeti'nin davetine istinaden bulunulduğu belirtti. Libya ordusuna verilen eğitimlerin devam edildiğini belirten Kara” Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında 5 eğitim merkezinde verilen eğitimlere devam edilmektedir. Tarafımızdan bugüne kadar 2.301 personele eğitim verilmiş, 264 personelin eğitimi ise devam etmektedir.” dedi.

EGE VE DOĞU AKDENİZ

Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler için ise Kara şu ifadeleri kullandı; “Türkiye uluslararası hukuktan doğan meşru haklarına dayanarak kendi kıta sahanlığında sismik araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çerçevede, TSK tarafından Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerimize Akdeniz’de, Fatih sondaj gemimiz ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nın sismik veri toplama projesi kapsamında faaliyet gösteren Sismik Araştırma gemisine Karadeniz’de, refakat ve koruma görevleri icra edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.”

YUNANİSTAN’DAN TÜRK UÇAKLARINA TACİZ

Yunanistan’ın bölgede provokatif taciz ve ihlallerini sürdürerek gerilimi tırmandırmaya devam ettiğini vurgulayan Kara, “Yunanistan 23 Kasım tarihinde aynı gün içerisinde yayınladığı, 2’si daha önce tarafımızdan ilan edilmiş atış/eğitim sahaları ile çakışan, Gayri Askeri Statüdeki Adaları kapsayan 3 NAVTEX ilanıyla kışkırtıcı tutumunu devam ettirmektedir. Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yayınladığı NAVTEX’lere, mukabilinde, itiraz NAVTEX’lerimiz yayınlanmıştır. Yine Yunanistan tarafından, NATO’nun Deniz Muhafızı Harekâtı’na yardımcı destek görevi icra eden Deniz Karakol uçaklarımıza ve NATO kapsamında Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği NEXUS ACE görevlerinde, Türk uçaklarının uluslararası hava sahasında bulunduğu sırada tacizde bulunulmuştur. Yapılan taciz hareketlerine en uygun şekilde karşılık verilmiştir” diye konuştu.

MISIR AÇIKLARINDA TATBİKAT YAPILACAK

Binbaşı Kara sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye karşıtlığında birleşerek, ağustos ayından itibaren tatbikat üzerine tatbikat düzenlemek suretiyle Akdeniz’de gerginliği tırmandırma çabalarına Yunanistan, GKRY, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır bir yenisini daha eklemiştir. 30 Kasım’da Mısır açıklarında başlayacak Fiili Müşterek Birleşik tatbikata, 5 ülke deniz ve hava kuvvetleri unsurları ile katılacak, tatbikat 6 Aralık’a kadar devam edecektir. Türkiye her zaman sorunların barış, diyalog, iyi komşuluk ve müttefiklik ruhu içerisinde çözülmesinden yanadır. Söz konusu tatbikat gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir.”

“HUKUKA VE TEAMÜLLERE AYKIRIDIR”

Avrupa Birliği’nin IRINI Harekâtı kapsamında Türk ticaret gemisine Alman fırkateyni tarafından düzenlenen baskın hakkında konuşan Kara; “Avrupa Birliği’nin IRINI Harekâtı kapsamında, Yunan Amiralin taktik komutasındaki bir Alman fırkateyni tarafından; Libya’ya tüketim ve inşaat malzemesi taşıyan ROSELİNE-A isimli Türk ticaret gemisine Bayrak devleti olan ülkemizin ve gemi kaptanının izni olmaksızın çıkılarak hukuksuz bir arama yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve gemi kaptanının rızası olmadan, korsanvari bir şekilde gemiye çıkılması ve gemi mürettebatına suçlu muamelesi yapılması tamamen hukuka ve teamüllere aykırıdır. IRINI Harekâtı bugüne kadarki sonuçları itibariyle açık denizlerin serbestisi ilkesini ihlal eden ve Hafter Güçlerine verilmekte olan desteği görmezden gelen, meşruiyeti tartışmalı yanlı bir faaliyettir. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz.” dedi.

“80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Terörle Mücadele Harekatı kapsamında; son bir ayda 8’i büyük, 26’sı orta çaplı olmak üzere 34 operasyonun gerçekleştirildiği bilgisini veren Kara, toplamda 80 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak Kuzeyinde Pençe-3 Harekâtı’na kararlılıkla devam edildiğini ve bugüne kadar toplam 348 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulayan Kara, son bir ayda ise Suriye’de saldırı ve sızma girişiminde bulunan 184 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Son bir ay içerisinde yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 6 bin 863 kişinin yakalandığını 42 bin 884 kişinin ise hududu geçmeden engellendiğini ifade eden Kara,” Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından her türlü hava ve arazi şartlarında, kara, deniz, hava kuvvetlerimiz ile 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, son bir ay içresinde yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 6 bin 863 şahıs yakalanmış, 42 bin 884 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasından 35’i FETÖ olmak üzere 52’sinin terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir.” dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE

Kara, FETÖ ile mücadelenin kararlılıklar sürdürüldüğünü belirterek, “Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam, 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir” dedi.