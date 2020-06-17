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MSB: Kahraman Komandolarımız Haftanin’de

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de!" ifadelerini kullandı.

01:16 -
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MSB: Kahraman Komandolarımız Haftanin’de

Milli Savunma Bakanlığı “Pençe- Kartal” operasyonu ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca sosyal medya hesabından, “#Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de!” ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı PKK sosyal medya terörist
Son güncelleme: 01:47 17.06.2020
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