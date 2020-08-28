MSB: 6 adet Yunanistan’a ait F-16 havada önlendi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 27 Ağustos 2020 tarihinde Türk Hava kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası’ndan kalkan ve GKRY’ye doğru giden 6 adet F-16 uçağı tespit edilmiştir.

* Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan’a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır.

* Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

DOĞU AKDENİZ’DE İTALYA İLE EĞİTİM

MSB deniz eğitimiyle ilgili olarak ise şunları belirtti:

* Doğu Akdeniz'de son 48 saat içinde müttefik ülke gemileri ile üç kez icra edilen eğitimlere ilave olarak 28 Ağustos 2020 tarihinde Kıbrıs Adası güneyinde TCG BÜYÜKADA korveti ile İtalyan Muhribi ITS DURAND DE LA PENNE arasında deniz eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

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