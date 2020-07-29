Muharrem İnce’den sert tepki: Meclis özgürlüklerin fişini çekti

AKP ve MHP’nin ‘sosyal medya düzenlemesi’ TBMM’den geçti… Tam adı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, muhalefetin tepkilerine rağmen AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi. Düzenlemeye CHP’li Muharrem İnce’den de sert tepki geldi.

İnce’nin Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle

* Sosyal medya düzenlemesi için sabaha kadar çalışan Meclis özgürlüklerin fişini çekti.

* Sorunların konuşulmasını, yazılmasını, paylaşılmasını engellemek o sorunları ortadan kaldırmaz.

* Ne yaparsan yap elbet yap bir yol bulunur…

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