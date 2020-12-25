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Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.

Güncellenme: 15:09, 25/12/2020
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Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmaya, terör örgütü FETÖ’nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, Yazıcıoğlu’nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ’nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı. (İHA)

FETÖ
Yayınlanma Tarihi:14:40,