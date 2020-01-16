Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini serbest bırakıldı | Son dakika

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, yargılandığı FETÖ davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan, istinafta beraatine ve tahliyesine karar verilen eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kararından ardından İyidil'in gözaltına alınma sürecinde Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini de gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, yakalama kararının infazı için hemen harekete geçti. Ancak İyidil, yapılan aramalara rağmen adresinde bulunamadı.

Polis, İyidil'in aile fertlerince saklandığı şüphesi üzerine İyidil'in avukatı Abdullah Kaya ile Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir'i gözaltına aldı.

Bu iki isme İyidil'in nerede olduğu soruldu. Batuhan Özdemir, sabaha karşı Metin İyidil'in, eşi Aslı Özdemir ile birlikte Çankaya'da bir evde bulunduğunu söyledi.

Bu gelişme üzerine polis sabaha karşı 4.00 sularında o eve baskın yaptı ve İyidil ile birlikte Aslı Özdemir de gözaltına alındı. Zira Metin İyidil, Nihat Özdemir’in yakın zamanda vefat eden eşi Gülseren Özdemir’in ağabeyi aynı zamanda Batuhan Özdemir’in dayısı. Nihat Özdemir'in oğlu, gelini ve İyidil'in avukatı savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.