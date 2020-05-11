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Normalleşmenin ilk günü… İstanbul’da yoğunluk!

Normalleşmenin ilk adımları olarak berberler, kuaförler, güzellik salonları ve alışveriş merkezlerinin bugün yeniden açılmasıyla İstanbul'da bu sabah trafikte yoğunluk yaşandı.

10:22 -
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Normalleşmenin ilk günü… İstanbul’da yoğunluk!

İki günlük sokağa çıkma yasağının kalkması ve normalleşme adımları kapsamında, berberler, kuaförler, güzellik salonları, alışveriş merkezlerinin bugün yeniden açılmasının ardından İstanbul’da trafiğin bu sabah önceki günlere göre daha yoğun olduğu görüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişlerde ve Avrupa’dan Anadolu’ya geçişlerde trafik adeta durma noktasına geldi.

(FOTO: İHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ise saat 09.30 itibarıyla trafik yüzde 26 olarak ölçüldü.

(FOTO: İHA)

Metrobüs duraklarında ise insanların sosyal mesafeye uymadan oluşturdukları yoğunluk dikkat çekti.

Uzmanlar,  İstanbul’da normalleşme için ”henüz erken” uyarısında bulunmuştu. Birçok işletmenin tekrar faaliyete geçmesinin İstanbul’da ciddi trafik ve toplu taşıma yoğunluğuna neden olacağı açıklanmıştı.

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Son güncelleme: 10:47 11.05.2020
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