Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Zorunda kalmazsam AVM’ye gitmem

Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nun sunduğu “Çalar Saat” programına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, alışveriş merkezlerinin açılışına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Küçükkaya’nın “Siz AVM’ye gider misiniz” sorusu üzerine Azap, “Gitmem, çok zorunda kalmazsam gitmem” yanıtını verdi.
“AVM’ye gitmem gerekirse tedbirlere dikkat ederek giderim, işimi halledip ayrılırım” diyen Azap, salgın öncesindeki gibi topluca AVM’ye gidip vakit geçirmenin yapılmaması gerektiğini vurguladı.
Azap, eski normale dönüşün 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacağını belirtti.
Ülke genelinde birçok AVM, bugün kapılarını açıyor.