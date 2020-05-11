Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Zorunda kalmazsam AVM’ye gitmem

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Çalar Saat" programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Çok zorunda kalmazsam alışveriş merkezine gitmem" dedi. Türkiye'deki AVM'lerin 4'te 3'ü bugün alınan önlemler eşliğinde açılıyor.

Sozcu.com.tr
09:44 -
Haberler Ekonomi

Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nun sunduğu “Çalar Saat” programına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, alışveriş merkezlerinin açılışına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Küçükkaya’nın “Siz AVM’ye gider misiniz” sorusu üzerine Azap, “Gitmem, çok zorunda kalmazsam gitmem” yanıtını verdi.

“AVM’ye gitmem gerekirse tedbirlere dikkat ederek giderim, işimi halledip ayrılırım” diyen Azap, salgın öncesindeki gibi topluca AVM’ye gidip vakit geçirmenin yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Azap, eski normale dönüşün 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacağını belirtti.

Ülke genelinde birçok AVM, bugün kapılarını açıyor.

İLGİLİ HABERAVM'ler ve kuaförler bugün hangi önlemlerle açılacak?AVM'ler ve kuaförler bugün hangi önlemlerle açılacak?
Son güncelleme: 09:55 11.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more