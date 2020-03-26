Nuri Okutan: Alınan kararlar gecikmiş ve yetersizdir

Nuri Okutan yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Salgının önlenmesi için alınan kararlar gecikmiş ve yetersizdir. İran’dan, Çin’den, umreden dönenler, yurt dışından gelenler tam olarak toplumdan izole edilememiştir. Bu salgının çıkış noktası Türkiye olmadığına göre virüsün ülkemize girişi hava ve deniz limanlarından veya kara sınır boylarından ve sınır kapılarından kaçak giren insanlar aracı ile olmuştur. İçişleri Bakanlığı tam da görevli ve yetkili olduğu kara, deniz ve hava sınır kapılarında gerekli etkin önlemlerin alınması hususunda genelgeler çıkarmalıydı.

‘İBRETLİK BİR ÖRNEK’

* Salgının daha ülkemize gelmeden yapılması gerekenler zamanında yapılmamıştır. Sınırlı sayıdaki kitin dışında, ülke genelinde yaygınlaşan salgınla ilgili yeterli sayıdaki test kitlerinin henüz yolda olması geç kalmışlığın derecesini göstermesi bakımından son derece ibretlik bir örnektir.

* Açık, şeffaf, herkese güven veren ve kucaklayacak bütüncül bir anlayış içinde hareket edilmesi daha faydalı olurdu.

* Sayın Sağlık Bakanı yetkilerini sonuna kadar kullanmalıdır. Sağlık Bakanlığı salgınla ilgili politikaları ve kararları doğrudan valileri talimatlandırmalı, valilerin de illerde kriz merkezleri oluşturarak aktif çalışmasını sağlamalıdır.

* İçişleri Bakanı’nın yetkilerini aştığını düşündüğümüz genelgelerin yerine anayasaya ve kanun hükümleri uygulanmalı ve Sayın Cumhurbaşkanı olaya el koymalıdır.

‘İÇİ BOŞ KARARLAR’

* Dünyada bu krizle mücadele eden hükümetler insanlarına doğrudan mali destekte bulunurken, bizde maske ve kolonya dağıtımı üzerinde durulması, vatandaşa tavsiye ve telkinlerde bulunulması, alınan sözde destek kararlarının eksik, içi boş ve yetersiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

* Anayasamızın 13. maddesi temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceğini öngörmektedir. 119. maddesinde ise salgın hastalık halinde ülkenin tamamı veya bir kısmında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceğini öngörmektedir. Birçok ülkenin salgın ile hukuk içinde gereği gibi mücadele edebilmek için öncelikle OHAL ilan etmeleri bu yüzdendir.