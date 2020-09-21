Öğrencilerden önce veliler okullara akın etti!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında geçen mart ayından itibaren eğitime ara verilmişti. Bugün itibariyle ise eğitim-öğretim dönemi anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için yeniden başladı.

Okul bahçelerinde öğrenciler için çizilen sosyal mesafe noktalarını, okul bahçelerine girmeleri Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla kesinlikle yasak olan veliler doldurdu. Velilerin çoğu okulda alınan tedbirleri önden kontrol etmeye geldiklerini ve yeterli hijyen şartlarını yetimde görmek istediklerini söyledi. Hijyen şartlarını görmeye gelen velilerin bizzat kendilerinin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları dikkatlerden kaçmadı.

KORKUP AĞLADILAR

Müdür ve öğretmenler, velileri bahçe dışına çıkarmakta oldukça zorlandı. Okul girişlerinde ateş ölçülmediği ve maske kuralına da dikkat edilmediği dikkati çekti. Okul önlerine oluşan karmaşadan birinci sınıfa ilk kez başlayacak olan öğrencilerin her zamankinden daha çok korkup ağladıkları görüldü. Veliler okul yönetimlerini suçlarken, okul yönetimleri de kurallara uyulmaması nedeniyle tedirgin olduğu görüldü.

3 MİLYON KİŞİ SOKAKTA

Anaokulu ve birinci sınıfa bu yol başlayacak olan Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler yoğunlukta olmak üzere 2 milyona yakın öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte 3 milyonu aşkın insan sabah saat 09.00'da eğitim için sokaklara çıkmış oldu.

VELİLER: KONTROLE GELDİK

Milli Eğitim Bakanlığı haftada ik gün verilecek olan uyum eğitimi dersleri için çok sıkı tedbirler almıştı. Bakanlık öğrenci velilerinin kesinlikle okul bahçesinde girmesini yasaklasa be görüşmenin ancak randevuyla yapılacağını açıklasa da uygulama böyle gerçekleşmedi. Veliler okulun ilk günü hijyen tedbirlerini önden bakmaya geldiklerini ve çoğunun çocuğunu okula gönderme kararını ona göre netleştireceği öğrenildi.

Oysa MEB, hijyen kuralları gereği basının bile görüntü almak için okul bahçesine girmemesi kararı almıştı. İstanbul’daki okullarda SÖZCÜ’ye konuşan bazı veliler şunları söyledi:

DAHA DA GETİRMEM

B.T. (Fatih): Okulu süslemişler ama tedbirleri yeterli bulmadım. Kimsenin ateşi ölçülmüyor. Çocuk zaten sabah sabah maskeli birçok insanı görünce korktu. Daha da getirmem. Güven hissetmedim. Zaten korkuyordum.

KAPIDA TEDBİR YOKTU

A.C. (Esenler): Okulun ilk günü önce ben gelip görmek istedim. Çünkü güvenmiyordum. Okulda tahmin ettiğim gibi kapıda tedbir yoktu. Bizim sokakta altı çocuk okula başlayacaktı. Önce biz baktık. Veliler çok rahat bahçeye girdi. Çocuklar için ayrılan işaretli noktalarda da veliler duruyordu. Göndermeme kararı aldık.

BİZİ BAHÇEYE ALMADILAR

K.S. (Bakırköy): Okulumuzda bir sorun yok. Bizi bahçeye almadılar. Çocuğumu güvende hissettim. Ateşleri de ölçüldü. İlk ders bitene kadar 30 dakika bekledim. Sorun çıkmadı.