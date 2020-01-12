Öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti başladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, üniversite öğrencilerine yönelik olarak haftanın her günü ücretsiz yemek hizmeti sağlayacak olan Anne Eli projesini Ayazma Çok Amaçlı Kültür Merkezi’nde hayata geçirdi.

Başkan Hürriyet, projenin faaliyete geçtiği ilk akşamda öğrencilere yemekleri kendi servis etti, aynı sofrada beraber akşam yemeğini yedi. Yemeklerin hazırlanması ve dağıtımında katkı veren İzmitli gönüllü annelerin de katıldığı programda konuşan Başkan Hürriyet, “Ailelerinizin gözü arkada kalmasın. Pek çoğunuz buraya uzak şehirlerden geldiniz. Anne babalarınızdan, ailelerinizden uzaktasınız. Bizlerin amacı size o uzaklığı bir nebze de olsun yaşatmamak, sizlere destek olmak” dedi. (İHA)