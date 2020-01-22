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Okul servislerine ceza yağdı!

İstanbul'da okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde yaklaşık 2 milyon lira ceza yazıldı.

19:44 -
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Okul servislerine ceza yağdı!

İstanbul Valiliği, kentte güvenlik, asayiş ve trafik kazalarının önlenmesi için çalışmalara devam ediyor. İl Emniyet ve İl Jandarma ekiplerince 2019 yılının Aralık ayında toplam 8 bin 995 okul servisi denetlendi. Denetim yapılan araçların birçoğuna ceza yağdı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bin 468 servis aracı denetlenerek; 56 araca, 12 bin 739 lira para cezası uygulandı.

*İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 7 bin 527 araç denetlenerek; 4 bin 267 araca 1 milyon 735 bin 67 lira para cezası uygulandı.

*Denetimler, okul ulaşımının en güvenli ve sağlıklı şartlarda yapılmasını sağlamak için düzenli olarak devam edecek.

*Bu kapsamda tüm servis araçlarının her ay en az bir kez denetlenmesi amaçlanıyor.

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