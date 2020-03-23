Okul tatili uzayacak mı? Bakan Koca’dan yeni açıklama!

16 Mart 2020 tarihinde okulların tatil edilmesiyle uzaktan eğitim süreci bugün resmen başladı. Öğrenciler ilk derslerini alırken, bir yandan da okulların ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okul tatili konusuyla ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Eğitim konusuna da değinen Bakan Koca’nın okul tatili konusunda çarşamba günü gündeme alacaklarını ifade etti.

SAĞLIK BAKANI KOCA’DAN OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda; “Milli Eğitim Bakanlığı’mızla çarşamba günü Bilim Kurlumuza katılmak üzere bugün konuştuk. Dolayısıyla Bilim Kurulu’nda çarşamba günü eğitim konusunu gündemimize almış olacağız.” ifadelerini kullandı.