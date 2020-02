Öldürülen kadınlar unutturulmayacak

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Halk Merkezi ve Gençlik Merkezine öldürülen kadınların isimleri verildi. Merkezler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

KOCASI SATIRLA ÖLDÜRMÜŞTÜ

Eskişehir'de geçen Ekim ayında, Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen olayda 52 yaşındaki Yalçın Özalpay, işyerinden evine giden boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı (45), vücudunun çeşitli yerlerinden satırla yaralamış, Arslan, 44 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Boşandığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın ismi Yenidoğan Mahallesi'nde Halk Merkezi'ne verildi.

CEZAEVİ'NDEN FİRAR EDEREK CİNAYET İŞLEMİŞTİ

Ordu Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde geçen yıl Aralık ayında meydana gelen bir diğer olayda ise 12 ayrı suçtan sabıkası bulunan cezaevi firarisi Özgür Arduç, tanımadığı ve evine girmekte olan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürmüştü.

Ceren Özdemir'in ismi de İstiklal Mahallesi Adalar'da Gençlik Merkezi'ne verildi.

KADIN VE ERKEK EŞİTTİR

CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de kocası tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan ile Ordu'da cezaevi firarisi tarafından öldürülen Ceren Özdemir'in isimlerini yeni açacakları Halk Merkezi ile Gençlik Merkezine verdiklerini açıkladı.

Kadına yönelik şiddete her zaman karşı olduklarını ve kınadıklarını belirten Kurt, “Kadın ve erkek eşittir. Kadına yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddete her zaman karşıyız. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ile kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Bundan geri adım atmaya ve attırmaya hiç kimse teşebbüs etmemelidir” dedi.

