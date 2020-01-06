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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (06.01.2019)

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15'te açıklanacak. Kuponlarını hazırlayanlar merakla On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği bu çekilişte her hafta talihliler çıkıyor. İşte 6 Ocak On Numara çekilişi ile ilgili merak edilenler...

20:18 -
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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (06.01.2019)

On Numara çekiliş sonuçları dakikalar sonra burada yer alacak. Bu oyunda 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ikramiye kazanıyor. Her hafta en az bir talihli çıkaran oyunun sonuçları için oyunseverler Google'dan araştırma yapmaya başladı.

6 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar)
ödenmektedir.

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