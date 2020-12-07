Ordulu esnafın başkan sevdası

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hilmi Güler, piyasa değeri 1.3 milyon ve aylık kirası 25 bin lira olan Volvo S90 marka arabayı bin liraya kiraladı.

11 Eylül 2020 günü ayakkabıcılık yapan Uğur Akçay ile Sadık Şimşek, belediyenin Güvenlik Şube Müdürü Seyfettin Bilkay'a vekalet verdi. 11 gün sonra ise Ordu 3. Noterliği tarafından araç kiralama sözleşmesi yapıldı.

SATILSA BİLE BAŞKAN'DA KALACAK

Noter belgesine göre 2020 model, lüks araç aylığı 1.000 liraya kiralandı. Kiranın başlangıç tarihi 11 Eylül 2020 olarak belirlenirken, bitiş tarihi 31 Mart 2024 olması dikkat çekiyor. Çünkü bu tarih aynı zamanda 5 yıllık belediye başkanlığını bitiş tarihi. Araç kamu adına değil doğrudan Hilmi Güler'e kiralandı. Kiralama şartları arasında “Kiralanan araç kira süresi içinde satılsa bile kira sözleşmesinin sona ermesine kadar kiracıda kalacaktır” diye madde kondu. Böylece aracın 3.5 yıldan önce Başkan Hilmi Güler'den alınması mümkün olmayacak.