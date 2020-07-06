ÖSYM AİS fotoğraf güncelleme ekranı açıldı! Aday İşlemleri Sistemi (AİS) girişi nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) güncel fotoğrafları olmayan adaylar için duyuru paylaştı. ÖSYM’den yapılan açıklamada adayların fotoğraf güncellenmesi için başvuru merkezlerine gitmeden sınavlara başvurularını yapabilecekleri ifade edildi. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) girişi için ais.osym.gov.tr adresini kullanabilirsiniz. İşte ÖSYM AİS giriş ekranı ve fotoğraf güncelleme işlemleri…

ÖSYM’DEN FOTOĞRAF GÜNCELLEME HAKKINDA DUYURU

ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki (AİS) fotoğrafı güncel olmayanlar, fotoğraf güncellenmesi için başvuru merkezlerine gitmeden sınavlara başvurularını yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını henüz edinmemiş adaylar ise ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde bulunan geçerlilik süresi dolan fotoğraflarını, başvuru merkezleri aracılığıyla güncelleyebilecekleri gibi Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarını edindikleri takdirde sistemdeki fotoğraflarını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarındaki fotoğraflarıyla güncelleyebileceklerdir. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI