ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sayfası!

ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçlarının adayların erişimine açıldığını duyurdu. Sonuçları sorgulamak için haberimizde paylaştığımız linki kullanmanız yeterli.

ÖSYM UZMAN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır.

Adaylar, 2019-ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuç Belgelerine https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. İlgililere saygıyla duyurulur.

ÖSYM Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları