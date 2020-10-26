Otobüste iğrenç olay! Sapık gözaltına alındı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi.

Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı. Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti.

EMNİYETE ŞİKAYETTE BULUNULDU

Görüntülerde 30’lu yaşlardaki kişinin, oturduğu koltukta etrafına bakınarak mastürbasyon yaptığı görülüyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine görüntüleri gören çok sayıda kişi, duruma tepki gösterdi.

Görüntüleri çeken P.Ç. adlı kadının şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

‘CİNSEL TACİZ’ KAYDI VARMIŞ

Ekipler, şüpheli M.R.Ö(44)’yi Beşiktaş Meydan’ındaki otobüs duraklarında otobüsten indiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli M.R.Ö.’nün poliste; 5’i cinsel taciz, 1’i hayasızca hareketler olmak üzere 7 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. DHA

İlginizi Çekebilir Otobüs sapığını şoför yakalayıp polise teslim etti