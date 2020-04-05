Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Özdil’den çok konuşulan tweet: Eğer 20 yaşından…

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında 20 yaş ve altı kişilere uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamının daraltmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
15:04 -
Haberler Gündem
Özdil’den çok konuşulan tweet: Eğer 20 yaşından…

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı gençlerle ilgili ek bir genelge yayınlandı. 18-20 yaş arasında olup, düzenli bir işte çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

(FOTO: Twitter / @yilmazsozcu)

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağının kapsamını daraltmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

“20 yaşından küçüksen, virüs taşıyorsun, sokağa çıkman yasak, 20 yaşından küçüksen ve çalışıyorsan, virüs taşımıyorsun, sokağa çıkıp, işe gidebilirsin… Bu önlemi beğeniyorsan ve beyin yaşın ikiden küçükse zaten sorun yok.”

beyin Corona İçişleri Bakanlığı sosyal medya Sözcü tweet Twitter Yılmaz Özdil
Son güncelleme: 15:33 05.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more