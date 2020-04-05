Özdil’den çok konuşulan tweet: Eğer 20 yaşından…

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı gençlerle ilgili ek bir genelge yayınlandı. 18-20 yaş arasında olup, düzenli bir işte çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma yasağının kapsamını daraltmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

“20 yaşından küçüksen, virüs taşıyorsun, sokağa çıkman yasak, 20 yaşından küçüksen ve çalışıyorsan, virüs taşımıyorsun, sokağa çıkıp, işe gidebilirsin… Bu önlemi beğeniyorsan ve beyin yaşın ikiden küçükse zaten sorun yok.”