Paksoy Kardeşler davasında flaş gelişme

Fazlı Sinem Erköseoğlu’nu ‘kasten öldürdükleri’ iddiasıyla yargılanan Paksoy Holding’in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşler, Yargıtay’ın beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılamada mahkeme kararını açıkladı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Can Paksoy Emre Paksoy’u avukatları Prof. Dr. Köksal Bayraktar ve Dilek Helvacı temsil ederken, ölen Sinem Erköseoğlu’nun annesi Ferah Kural, babası Ergün Erköseoğlu ve avukatları Rezan Epözdemir katıldı.

“İKİ SANIK DA MÜŞTEREK FAİL”

Baba Ergün Erköseoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir, “Burada evladı katledilmiş anne ve baba var. Savcı mütalaasını ortaya koyduğu için baskı kurmak amacıyla şikayet edildi. Her iki sanık müşterek faildir. Eylem üzerinde ortak hakimiyetleri sabittir. İkisi de müebbet hapisle cezalandırılsın. Yakalama kararı çıkarılsın” dedi.

“10 YILDIR ADALET BEKLİYORUZ”

10 yıldır adaletin tecelli etmediğini belirten baba Ergün Erköseoğlu ise delillerin karartıldığını ileri sürdü. Erköseoğlu, “Kızım intihar etmiş olsaydı, sanıklar ve aile cenazede yanımda olurlardı. Son söz mahkemenindir” dedi.

“İKİ SANIK DA SUÇLU”

Sanık Can Paksoy’un cezalandırılmasını isteyen duruşma savcısına teşekkür ederek sözlerine başlayan anne Ferah kural ise “Can Paksoy da Emre Paksoy da suçludur. Emre Paksoy’un camda parmak izleri olmasına rağmen ceza istenmiyor. Kızımı aşağıya attılar” dedi.

İDARİ AMİRİ BAŞSAVCIYA TEŞEKKÜR

Can ve Emre Paksoy’un avukatı Dilek Helvacı ise “Altı celse sonra tutukluluk kararını reddeden duruşma savcısı verdiği mütalaadan dakikalar sonra Oda TV’de anne baba ile yapılan röportajda duruşma savcısı Barış Kurt değil de onun amiri olan başsavcı İrfan Fidana teşekkür etmiştir. Anne ‘Başsavcının elini ayağını öpeyim’ dedi” şeklinde konuştu.

Katılan avukatlarının mahkeme heyetinin 8 defa reddini istediğini belirten Dilek Helvacı, “Nazlı Sinem’in dedesinin HSYK, Devlet denetleme Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı gibi makamlara mahkeme heyetiyle ilgili elden 19 ayrı şikayet dilekçesi verdiğini belirterek, “Biz yasal hakkımızı kullanarak savcıyı görevinin gereklerini yerine getirmediği için şikayet ettik” dedi.

“ARALARINDA TARTIŞMA ALDUĞUNA DAİR DELİL YOKTUR”

Prof. Dr. Köksal bayraktar ise Can ve Emre Paksoy’un Nazlı Sinem’i öldürmeye gerektirecek bir husumet ve nedenlerinin bulunmadığını belirterek, “Aralarında tartışma olduğuna dair delil yoktur” dedi.

Mahkeme heyet kararını açıklayarak her iki sanığın ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

APARTMAN BOŞLUĞUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun (24) cansız bedeni, 26 Eylül 2010’da Beyoğlu’nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulunmuştu. Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Genç kızın ölümüyle bir ilgilerinin olamadığını belirten Paksoy kardeşler, Sinem’in intihar ettiğini iddia ederken, genç kızın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini ileri sürmüştü.

4 YIL SONRA İKİNCİ BERAAT

4 yıl süren davada mahkeme, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediğini gerekçesiyle Emre ve Can Paksoy’un beraatına karar vermişti.

YARGITAY, BERAAT KARARININ USUL YÖNÜNDEN BOZULMASINA KARAR VERDİ

Hayatını kaybeden genç kızın ailesi, ‘Usul ve yasaya aykırı olduğu’ gerekçesiyle kararı temyiz etmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 23 Mayıs 2018’de Paksoy kardeşler hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar vermişti.