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Palu ailesi davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu 'Palu Ailesi' davasının 6'ncı duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Ailenin damadı Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezası veren mahkeme, diğer tutuklu 5 sanığı ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

13:56 -
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Palu ailesi davasında karar

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal’ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu Ailesi’nden 6 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında mahkeme kararını açıkladı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Sanık aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde, adliye binasına, arka kapıdan alındı.

Son savunmasında cinayetle bir ilgisi olmadığını savunarak, “Ben hepsinden şikayetçiyim. Herkes Allah’ından bulsun, kimseye hakkımı helal etmiyorum” diyen ailenin damadı sanık Tuncer Ustael’i ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer tutuklu 5 aile üyesine ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

aile Kocaeli mahkeme Meryem
Son güncelleme: 14:13 13.02.2020
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