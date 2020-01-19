Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Piknikte dehşet anlar! Yarı çıplak halde bulundu

Antalya’da piknik alanına yakın boş arazide üzeri yarı çıplak 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

18:11 -
Haberler Gündem
Piknikte dehşet anlar! Yarı çıplak halde bulundu

Olay, bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mazıdağı yakınındaki boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, piknik yapan vatandaşlar boş arazide hareketsiz halde yatan bir erkek şahsı fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

İHA

Sağlık ekipleri tarafından şahsın öldüğü tespit edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 35-40 yaşlarındaki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. (İHA)

İLGİLİ HABERKadıköy'deki çifte cinayetin detayları ortaya çıktıKadıköy'deki çifte cinayetin detayları ortaya çıktı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more