PKK’lı 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK´lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK´lı terörist, Şırnak/Silopi´de güvenlik güçlerimize teslim oldu” denildi.

HDP önündeki eylemde 392’nci gün

Öte yandan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 147 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 392’nci günde de sürdürdü.

5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, 392 gündür HDP önünde eylemde olduklarını ve çocuklarını almadan buradan gitmeyeceğini belirterek, “HDP 2014-2015’te çocuklarımızı kandırıp, dağa gönderdi. Bu yıllarda HDP terör estirdi. Türkiye’nin dört bir yanında çocuklar kandırıldı ve götürüldü” dedi.