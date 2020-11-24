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PKK’nın kritik ismine MİT operasyonu

Irak ve Suriye arasında PKK'lı teröristlerin sevklerini koordine eden kurye sorumlusu Hizret Çalkın, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Güncellenme: 10:39, 24/11/2020
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PKK’nın kritik ismine MİT operasyonu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, PKK’nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden kurye sorumlusu Hizret Çalkın’ın bir toplantıya katılacağı istihbaratına ulaştı.

Terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan Çalkın, MİT’in saha ajanları tarafından sıkı takibe alındı. PKK’lı teröristin, toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlenerek, başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edildi. Irak’ın kuzeyinde toplantı sırasında düzenlenen operasyonda Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın ile yanındaki teröristler, nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

TERÖRİST SEVKIYATINI YÖNETİYORDU

Terör örgütü PKK/KCK’ya 2011’de katılan terörist Hizret Çalkın, 2014’e kadar Türkiye’de faaliyet gösterdikten sonra Suriye’ye kaçtı. 2017’ye kadar örgütün Resulayn’daki ağır silahlar taburunu yönetti. 2017-2019 arasında örgütün sorumlularından Sofi Nurettin ve Muzaffer Ayata‘yla da yakın faaliyet yürüten Çalkın, 2019’da Irak’a geçerek bu ülkeden Suriye’ye terörist sevkiyatını organize etmeye başladı.

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