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Polise ‘sen zor kullan, o zaman görüşürüz’ demişti, adliyeye sevk edildi

İstanbul Tuzla’da maske takmadığı gerekçesiyle durdurulan ve kimliğini isteyen polis memurlarına mukavemet eden Cihan A.  adliyeye sevk edildi. Cihan A. polise “sen zor kullan, o zaman görüşürüz” sözleriyle gündem olmuştu. 

Sozcu.com.tr
13:54 -
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Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, maske takmadığı için durdurulan motosikletli kurye Cihan A., kendisinden kimliğini isteyen polis memurlarına kimliğini vermemek için direndi.

“ENİŞTEMİN NUMARASINI GÖNDERİN ACİL”

Cihan A. kimliğini vermemesi durumunda zor kullanacağını ifade eden polis memurunu da “sen zor kullan, o zaman görüşürüz” diyerek tehdit etti.

Motordan indirilerek gözaltına alınmak istenen Cihan A. telefonla konuştuğu kişiye, “bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin acil” demesi ise dikkat çekti.

Foto: İHA / Maske takmadığı için durdurulan ve kimliğini polise vermek istemeyen Cihan A. gözaltına alındı.

TEHDİTLERE DEVAM ETTİ

Cihan A., Orhanlı Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Polis merkezinden çıkarken de tahditlerini sürdüren Cihan A. “Önce kendi içlerindeki hainleri temizlesinler” dedi.

Cihan A., polis aracına bindirildikten sonra kendisine yöneltilen “teşkilat kim” sorusuna, “görüşeceğiz” diye yanıt verdi. (İHA)

 

Emniyet istanbul Polis
Son güncelleme: 14:09 24.09.2020
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