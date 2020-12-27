Prof. Dr. Feyzi Bingöl Elazığ depremini SÖZCÜ’ye değerlendirdi

Elazığ merkezde bugün 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Depremin çevre illerden de hissedildi.

5'İN ALTINDA DEPREM MEYDANA GELEBİLİR

Bölgede korkuya neden olan depremin ardından SÖZCÜ'ye konuşan Fırat Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl, meydana gelen bu depremin bir artçı değil kendine bağımsız bir deprem olduğunu kaydetti.

İlerleyen günlerde 5 altında depremlerin meydana gelebileceğini belirten Prof. Dr. Feyzi Bingöl, şunları söyledi;

“Bu depremde Doğu Anadolu fay zonu içerisinde ancak ana fay üzerinde değil. Ana fay üzerinde olmayan ki Doğu Anadolu Fay zonu Palu ilçesinden başlayarak üç kola ayrılıyor. Bunlardan biri kolu da bugünkü depremin olduğu Uluova fayı dediğimiz ve Elazığ'a en yakın olan fay. Bu fay ana fay olmadığı için 6'nın üzerindeki bir depremi oluşturmasını beklemiyoruz. AFAD'a göre 5,3 olan Kandilli'ye göre 5,6 büyüklükte olan bu deprem söylediğimiz bu fayın üretebileceği büyük depremlerden birisi.

Dolayısıyla bu fay üzerinde daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Aynı yerde dün 4,1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Dün meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin artçısı olabilir diye yorumlarda yapılmıştı. Ben bugün meydana gelen depremin artçı değil kendine bağımsız bir deprem olduğunu tahmin ediyorum. Bundan sonra bu bölgede buna bağlı olarak 5'in altında küçük depremler meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın korkmasına gerek yok.”

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