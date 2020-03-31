Profesör Doktor Oğuz Özyaral kimdir? Oğuz Özyaral kaç yaşında?

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev alıyor. Peki Oğuz Özyaral kimdir, kaç yaşında?

OĞUZ ÖZYARAL KİMDİR?

Profesör Doktor Oğuz Özyaral, 1956 doğumludur. Üniversitesi İşletmede, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Mikrobiyolojide ve Doktorasını da yine aynı okulun aynı bölümünde yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümünde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi konularında yüksek lisans düzeyindeözel eğitim görmüştür.

Profesör Doktor Oğuz Özyaral, şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev almaktadır. Televizyon programlarında da zaman zaman yer alan Profesör Doktor Oğuz Özyaral, Titiz misin? adlı program da yapmıştır.