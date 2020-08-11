‘Psikolojik sorunlarım’ var savunmasını Adli Tıp çökertti: Akli dengesi yerinde”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar 24 Mayıs tarihinde boksör olan erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun evine gitti.

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu öğrenilen ikili bir süre sonra tartışmaya başladı ve Kemaloğlu mutfaktan aldığı bıçakla Şenpınar’ı öldürdü. Zeynep Şenpınar’ı 37 bıçak darbesiyle canice öldüren Kemaloğlu bu sırada kendisini de yaralayınca sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

“ÜZERİMDE HEP BİR ŞÜPHECİLİK VARDI”

Olayın ardından tutuklanan Selim Ahmet Kemaloğlu yaptığı savunmasında psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek, daha önce psikiyatri servisinde yatarak tedavi gördüğünü ve halen ilaç kullandığını öne sürdü. Kemaloğlu ifadesinde ayrıca, “Sürekli olarak üzerimde bir şüphecilik hali bulunmaktaydı. Bu şüphecilik durumu sadece Zeynep ile ilgili değildi. Tüm arkadaşlarım ve çevremden şüpheleniyordum. Birilerinin beni alıp zarar vereceğini, öldüreceğini düşünüyordum. Zeynep bu durumu biliyordu. Bana yardımcı olmak istediğini söylüyordu ancak olmuyordu” dedi.

“KAPIYA YÖNELDİĞİ İÇİN KORKTUM”

Zeynep Şenpınar’ın sürekli kendisini şüphelendirecek hareketlerde bulunduğunu söyleyen Kemaloğlu, “Olay günü birlikteydik. 00.00’a kadar ders çalıştık. Sonra Zeynep temizlik yapmaya başladı ve sanki eve birileri gelecek gibi konuştu. Ben de birilerinin gelip beni alacağını ve zarar vereceğini düşündüm. Bir ara kapıya doğru yöneldi. Kapıyı açacağını düşündüğüm için kapıyı kilitledim. Sürekli kalkıp kapıya doğru yöneldiği için korktum. Emin olamadım. Sonrasını hatırlamıyorum. Tek hatırladığım elimde bir bıçak olduğu” dedi.

“KAFAMDA BENİ ALDATTIĞINI KURUYORDUM”

Ocak ayında yine kafasında kurdukları yüzünden Zeynep Şenpınar’ı darp ettiğini de söyleyen Kemaloğlu, “Zeynep’e karşı kafamda kurduğum şeyler beni aldattığı düşüncesine ilişkindi. Eve geldiğinde yeni bir yerden gelmiş gibi hissediyordum. Boynunda benim yapmadığım morluklar görüyordum. Beni aldatıp aldatmadığını bilmiyorum. Benim üstüme gelmek ve kendimi kötü hissetmem için bu tip hareketleri yaptığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

SAVUNMAYI ÇÜRÜTEN RAPOR

Kemaloğlu bu ifadelerinin ardından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Önceki günlerde dava dosyasına giren rapor Kemaloğlu'nun psikolojisinin bozuk olduğuna dair savunmasını çürüttü.

Raporda, yapılan görüşmelerde sanık Selim Ahmet Kemaloğlu'nun, irade ve şuur ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldırabilecek derecede akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı belirtildi.

Ayrıca raporda sanık Kemaloğlu'nun iyiyi kötüden ve doğruyu yanlıştan ayırt etmesine, kendi menfaatleri doğrultusunda isabetli kararlar alabilmesine ve kararlarını hür iradesiyle bizzat ve tek başına eyleme dönüştürebilmesine mani olacak tıbbi bir nedenin bulunmadığı belirtilerek, “Şahsın suçlarının hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mevcut olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianameye göre, tutuklu sanık hakkında “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMA 8 EKİM'DE

Muğla Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kemaloğlu, 8 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da davaya müdahil olmak için başvuru yaptı.