Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 840 TL para cezası

Kızı Rabia Naz’ı şüpheli bir ölümle kaybeden Şaban Vatan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Şaban Vatan'a ‘Kamu görevlisine hakaret' suçundan 8 bin 840 Türk Lirası, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme bunun yanında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

Kararda, toplam 119.85 lira yargılama giderinin ve 4 bin 80 lira vekalet ücretinin de Vatan'dan tahsil edileceği belirtildi.

“ÇOCUK ÖLDÜRÜLMÜŞ KİMİN UMRUNDA”

Sosyal medya hesabından mahkeme kararının fotoğraflarını paylaşan Şaban Vatan, “Buyurun. Sonuç. Avukat bedelini de ben ödeyecekmişim. Çocuk öldürülmüş kimin umrunda” ifadelerini kullandı.