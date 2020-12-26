Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 840 TL para cezası

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan’a dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 8 bin 840 Türk Lirası para cezası verildi.

Güncellenme: 00:41, 26/12/2020
Haberler Gündem
Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 840 TL para cezası

Kızı Rabia Naz’ı şüpheli bir ölümle kaybeden Şaban Vatan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Şaban Vatan'a ‘Kamu görevlisine hakaret' suçundan 8 bin 840 Türk Lirası, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme bunun yanında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

Kararda, toplam 119.85 lira yargılama giderinin ve 4 bin 80 lira vekalet ücretinin de Vatan'dan tahsil edileceği belirtildi.

“ÇOCUK ÖLDÜRÜLMÜŞ KİMİN UMRUNDA”

Sosyal medya hesabından mahkeme kararının fotoğraflarını paylaşan Şaban Vatan, “Buyurun. Sonuç. Avukat bedelini de ben ödeyecekmişim. Çocuk öldürülmüş kimin umrunda” ifadelerini kullandı.

İlginizi ÇekebilirRabia Naz Vatan'ın mezarı yıkılmayacakRabia Naz Vatan'ın mezarı yıkılmayacak
AKP Avukat Çocuk Giresun mahkeme Nurettin Canikli para sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:00:40,