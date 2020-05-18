Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı hangi günlere geliyor?

Türkiye, tüm dünyada olduğu gibi corona virüsü ile mücadele ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi önlem alınmış durumda. Bu kapsam vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ne zaman olacağını merak ediyor. İşte 2020 Ramazan Bayramı takvimi…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı’nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı’nın son günü olacak.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı kapsamında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Bilindiği gibi Türkiye'de hafta sonları birçok büyükşehir sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimi günlerde yaptığı açıklama ile bayram sonuna kadar yasağın hafta sonları uygulanacağını söylemişti. Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı belli olacak.

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