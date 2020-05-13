Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2020 hangi günlere denk geliyor?

Türkiye, corona virüsü gölgesinde Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kala Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nın hangi günlere denk geleceğini internette aratıyor. İşte Ramazan Bayramı 2020 günleri…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı'nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Müslümanlar için en önemli günlerden biri olan Kadir Gecesi ise bu sene 19 Mayıs gecesi idrak edilecek.