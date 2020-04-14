Ramazan ne zaman başlayacak? İlk sahur ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2020 Ramazan ayının başlangıcınını ve önemi hakkındaki bilgileri sayfamızda sizlere aktarıyoruz. İslam dünyasında en önemli aylardan biri olarak kabul edilen Ramazan ayına yaklaştığımız bu günlerde, bu yıl ilk orucun hangi gün tutulmaya başlanacağı merak ediliyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan, Hicrî takvime göre 9. ay… Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

İlk sahur 23 Nisan gecesini 24 Nisan sabahına bağlayan gün yapılacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020’de idrak edilecek.